Norrköping klev förbi Malmö i toppen

Norrköpings Kalle Holmberg (17) klappas om efter 1–0-målet mot Halmstad. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Eliasson är uppe i åtta målgivande passningar och toppar den statistiken inför vårsäsongens avslutande omgångar.

Han bjöd på två framspelaningar när Halmstad kom till ett försommarvarmt Östgötaporten. Samtidigt fick Djurgårdens Magnus Eriksson sällskap av Holmberg i toppen av skytteligan. Båda står på sex mål efter elva spelade omgångar.

– Han säger att jag ska hålla mig i "boxen" så kommer bollen, sade Holmberg om passningsleverantören Eliasson till C More.

Då pratade Holmberg om när han nickade in Eliassons vänsterinlägg efter tolv minuter. Men Halmstad kvitterade rätt omgående när Fredrik Olsson stod på rätt plats och stötte in Fredrik Liverstams nick på Nikolai Alhos hörna.

– Vi kommer inte upp i normal standard. Det är varmt, men vi kan inte klaga på det. Vi måste sätta mer tryck i offensiven, ha ett bättre bolltempo, sade Holmberg till C More om prestationen under de första 45 minuterna.

Efter snack kom verkstad. Sex minuter in i andra halvlek och IFK Norrköping hade lagt grunden till segern, sjunde förlustfria matchen i rad och serieledningen.

Huvudrollsinnehavarna?

Eliasson och Holmberg.

Först prickade Eliasson pannan på Nicklas Bärkroth till 2–1 och sedan skickade Holmberg läckert in 3–1 med en bredsida i krysset.

Alexander Ruud Tveter gav Halmstad hopp med reduceringen i 83:e minuten och det var inte långt borta att Sead Haksabanovic kvitterat med ett överraskande skott när Halmstad forcerade i slutminuterna.

På Östgötaportens pressläktare satt U21-landslagets förbundskapten Håkan Ericson. På tisdag nominerar han 23-mannatruppen till EM-slutspelet i Polen. Efter vårens starka allsvenska prestationer kan Eliasson mycket väl få en plats.

På måndag är det exakt 120 år sedan IFK Norrköping bildades den 29 maj 1897. Samma kväll avgör AIK om Norrköping ska behålla serieledningen i några dagar till.

Malmö kommer till Friends och några dagar senare reser AIK till Norrköping för ännu en toppmatch. Norrköping avrundar vårsäsongen mot IFK Göteborg nästa söndag, i den tredje hemmamatchen på nio dagar.

+ Domaren Markus Strömbergsson gjorde sin sista allsvenska match och avtackades kort före avspark.

+ Halmstad förlorade mittfältaren Ivo Pekalski på grund av skada redan i slutet av första halvlek.