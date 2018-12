Under ett års tid har Annika Norlin och Jens Lekman släppt musik under okonventionella former. I sitt musikbrevväxlingsprojekt "Correspondence" har de turats om att varje månad skicka en låt till varandra.

I helgen gick projektet i mål med Annika Norlins låt "Silent night". Det var således den tolfte kompositionen, där Norlin har stått för sex av sångerna och Lekman för den andra hälften.