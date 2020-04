Norges nödrespiratorer döms ut som aprilskämt

De nya så kallade nödrespiratorerna visades glatt upp via videolänk under den norska regeringens presskonferens i tisdags. De består av en andningsballong som kopplas till en maskin med en "mekanisk hand" så att vårdpersonal inte behöver pumpa in luft i patientens mun med egen kraft. Bakom produktionen står Forsvarets forskningsinstitutt i samarbete med företagen Servi och Laerdal Medical.

Statsminister Erna Solberg framhöll att det är viktigt att bygga upp kapaciteten i den norska sjukvården för att kunna tackla coronapandemin.