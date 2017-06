”Norges modell har gynnat dem med rika föräldrar”

Foto: Tomas Oneborg

REPLIK | BOSTADSMARKNADEN

Jens Sjöström (S) och Veronica Sällemark (SSCO) skriver i SvD (29/6) att staten bör införa subventionerade bostadslån för ungdomar enligt norsk modell. Men vad de glömmer att nämna är att det norska systemet främst har gynnat ungdomar från socioekonomiskt starka grupper och pressat upp bostadspriserna – utan att det lett till fler bostäder.

Debatt Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Sjöström och Sällemark har helt rätt i att det är för dyrt att få en bostad. Det gäller särskilt för unga, som ofta har en lång väg till den handpenning som krävs och inte heller de ködagar som behövs för en hyresrätt. Men förslaget de lägger fram löser inte problemet. De pekar på Norges system för subventionerat bosparande (boligspar för ungdom, BSU). Det innebär att 20 procent av det sparade beloppet kan dras av från skatten för den som är under 34 år, upp till ett tak på 25 000 kronor per år. Andra utformningar skulle kunna rikta in sig på studenter i stället för ungdomar, ha annorlunda utformade tak eller procentsatser – men mekanismerna är i grunden desamma. Och de slår väldigt snett.

Det norska systemet har utvärderats i liten utsträckning. År 2000 tittade forskaren Lars Gulbrandsen på effekterna och konstaterade att det inte går att se något samband mellan sparande i BSU och hur man bor, att det främst är högutbildade som sparar i BSU samt att de som sparar mest – och alltså får störst subvention – är de som kommer från mer välbärgade hem. Konsultföretaget Menon Business Economics konstaterade 2012 att BSU trissar upp bostadspriserna, särskilt för små lägenheter. En tredje utvärdering gjordes i en magisteruppsats vid Högskolan i Hedmark 2015, som konstaterar att de studenter som får ekonomiskt stöd från sina föräldrar oftare sparar i BSU.

Annons X

Kort sagt: I Norge har subventionerat bosparande lett till att högutbildade med rika föräldrar får lägre skatt och upptrissade bostadspriser, men utan att nya bostäder byggts eller att unga generellt fått det enklare att få boende. Det är svårt att förstå varför Socialdemokraterna och SSCO skulle se det som en önskvärd utveckling även i Sverige.

Det grundläggande problemet är att det finns för få bostäder. Bostadsmarknaden lider av begränsat utbud, inte begränsad efterfrågan. Det kan man inte subventionera sig bort från. Bara fler bostäder kan på ett trovärdigt och hållbart sätt förbättra möjligheten för fler att få eget boende. Det är naivt att tro att subventionerat sparande skulle leda till mer byggande.

Det behövs mer byggbar mark, möjlighet att bygga enklare bostäder och en rörligare bostadsmarknad med friare hyressättning – bland mycket annat. Vad som inte behövs är dyra subventioner till rika människor som höjer bostadspriserna och göder byggföretagen – utan att det blir några nya bostäder.

Simon Palme

förbundsordförande Centerstudenter

Gustav Karreskog

doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och ordförande i Centerstudenters bostadspolitiska arbetsgrupp