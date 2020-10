Norges kung Harald kommer att genomgå en hjärtklaffsoperation, meddelar norska hovet. Kungen läggs under torsdagen in på Rikshospitalet i Oslo, där han kommer att opereras under fredagen.

Redan 2005 fick Harald en av sina hjärtklaffar utbytt mot en konstgjord. Sådana har en livslängd på mellan tio och femton år, och det är därför inte ovanligt att ingreppet måste upprepas efter en viss tid, enligt hovet.