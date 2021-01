Norge stänger i princip gränsen helt

Norge inför nu de strängaste inresereglerna sedan i mars förra året. På en presskonferens meddelade statsminister Erna Solberg att även de svenskar arbetspendlar till landet inte längre kommer att släppas in. Undantag finns, som exempelvis vårdpersonal och andra funktioner som bedöms som samhällskritiska. Även de som vill resa in till Norge för att träffa sina barn kommer att släppas in.

Orsaken är det muterade viruset från Storbritannien som i helgen fick flera kommuner i sydöstra Norge att stängas ner. Erna Solberg sa att de vill hindra ytterligare smitta att komma in i landet.