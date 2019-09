En grupp klimatforskare vill förbjuda transporter av fisk med flygplan. Men Norges sjömatsråd protesterar och menar att det handlar om en sorts "flygskam för fisk". Det rapporterar Sveriges Radio.

I fjol transporterades 230 000 ton fisk från Norge via flyg, bland annat till Asien för att bli sushi. Expertrapporten The Ocean as a Solution to Climate Change föreslår att denna typ av transporter stoppas senast 2023 av klimatskäl.