Norge: Allt större företag går i konkurs

Andelen norska företag som drabbas av konkurs har planat ut men konkurserna drabbar nu företag med fler anställda. Det visar siffror från inkassoföretaget Lindorff, som återges i Finansavisen.

Under de senaste åren har det genomsnittliga antalet anställda per konkursdrabbat företag varierat. I genomsnitt var det 0,6 anställda under 2007, vilket ökade till 3 anställda per konkurs efter finanskrisen. Nu är det cirka 7,5 anställda per drabbat företag, vilket är högre än på många år.

Det är inte enskilda företag som drar upp snittet, enligt Lindorff. Det är inte heller ett högre snitt i regioner med många anställda inom pressade oljerelaterade branscher. Vissa regionala skillnader finns, men om man ser till hela landet är snittet ändå fem anställda per företag.

Antalet konkurser väntades öka efter det att priset på olja sjönk. De tolv månaderna fram till första kvartalet var det också 8,7 procent fler konkurser jämfört med föregående tolv månader. Under samma period har antalet företag dock ökat, så konkurstakten är fortsatt stabil.