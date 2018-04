Norén om Masters: "Lättare att fokusera i år"

Alex Norén står och nöter på Augusta Nationals drivingrange i den 28-gradiga aprilvärmen. Framför allt är det drivern som får jobba när det svenska golfproffset förbereder sig för sin andra start i US Masters, som är årets första major. Under sin stora satsning på USA-touren är det just spelet från tee som Norén vill förbättra.