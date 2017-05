Norén känner sig bekväm som världsstjärna

Alex Norén kommer till Nordea Masters och Barsebäck som en färsk vinnare på Europatouren. Nu vill han vinna den svenska tävlingen för tredje gången i karriären. Foto: EMIL LANGVAD

Efter en hektisk söndag kunde Alex Norén i måndags pusta ut och landa i verkligheten. I helgen gick svensken och vann de brittiska PGA-mästerskapen efter en makalös avslutningsrunda på Wentworth.

Förklaringen till storsegern låter nästan paradoxal.

– Jag spelade mig ur någon sorts vinnarkänsla på tredje dagen, säger Norén när han möter pressen på Barsebäck inför Nordea Masters.

Svensken avslutade den tredje rundan i England med att chippa i vattnet på hål 18 och han fick notera en dubbelbogey i scorekortet. Med sju slag upp till ledningen inför söndagen konstaterade Norén att segern var utom räckhåll.

– På söndagen hade jag ingen press på mig själv utan ville bara spela en bra runda och se var det ledde, säger Norén.

Det började bra och fortsatte än bättre. På det sista hålet svarade han för en eagle – två under par – och fick sedan vänta in det övriga startfältet i klubbhuset efter att ha gått tio under par och satt banrekord. Ingen kom dock ikapp. Norén vann med två slag och tio miljoner kronor trillade in på bankkontot.

– Jag blev väldigt stolt och det är väldigt kul att klara av något som man kanske inte trodde att man klarade av, säger 34-åringen.

Norén har nu nio segrar på Europatouren, varav fyra av dem kom under det succéartade 2016. Då rusade han även mot toppen av världseliten – från plats 110 på världsrankningen till nummer 9 på mindre än ett halvår.

– Det kändes bra att komma högt upp förra året, men i slutet av året började det kännas lite obekvämt, säger Norén.

Spelet stämde inte riktigt i början av 2017 och när han tävlade i USA upplevde han att många bedömde honom utifrån rankningen.

– Många journalister frågade om jag tror att jag är lika bra som världsrankningen säger. När du hör det många gånger vill du bevisa det för dem och bevisa för mig själv att jag kan spela olika banor och även spela där borta. Nu känns det mycket bättre än vad det gjorde i januari, säger den färske världsåttan.

Han drömmer om att vinna majors, Ryder Cups och andra stortävlingar, men framför allt vill Norén ta sin golf till nästa nivå för att fortsätta att utmana i världstoppen.

– Jag skulle vilja bli bättre på tuffa banor. Därför försöker jag få ihop ett schema med de tuffaste banorna i Europa och mixa med USA. Förut har jag velat få in banor som mer passar mitt spel.

Norén har vunnit Nordea Masters två gånger (2011, 2015) medan världsfemman Henrik Stenson väntar på sin första seger i den svenska Europatourtävlingen. Norén vill dock inte utropa tävlingen på Barsebäck till någon blågul stjärnduell.

– Vi kan båda missa "cutten" (kvalgränsen). Förhoppningsvis inte, men golf är för svårt spel och för upp och ner för att säga det.

Fakta: Alex Norén Född: 12 juli 1982.

Blev professionell golfare: 2005.

Världsrankning: 8.

Meriter: Nio segrar på Europatouren, varav en i år och fyra förra året.

Aktuell: Jagar sin tredje seger i Nordea Masters, som avgörs torsdag–söndag på Barsebäck. Vann i helgen stortävlingen brittiska PGA-mästerskapet.