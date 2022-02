Norén har segerchans inför slutvarvet i Phoenix

Tre slag skiljer Alex Norén från ledningen med en runda kvar att spela i PGA-tourtävlingen i Phoenix. Stabile Norén har gått de tre första rundorna på 67, 68 och 67 slag och är elva under par totalt, på en delad sjundeplats.

Amerikanske doldisen Sahith Theegala leder på 14 under, ett före landsmannen Brooks Koepka. Där bakom är det ett getingbo med många toppspelare som har segerchans, däribland Patrick Cantlay, Xander Schauffele (båda tolv under) och Hideki Matsuyama (elva under).