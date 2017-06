Norén förlänger gärna vinstsvit i US Open

Fyra spelare av de tio bästa på världsrankningen har inte vunnit en majortävling:

4) Hideki Matsuyama, Japan.

8) Alex Norén, Sverige.

9) Rickie Fowler, USA.

10) Jon Rahm, Spanien.

De sex som har vunnit:

1) Dustin Johnson, USA (US Open 2016).

2) Rory McIlroy, Nordirland (US Open 2011, PGA-mästerskapet 2012 och 2014, British Open 2014).

3) Jason Day, Australien (PGA-mästerskapet 2015).

5) Jordan Spieth, USA (US Masters 2015, US Open 2015).

6) Henrik Stenson, Sverige (British Open 2016).

7) Sergio García, Spanien (US Masters 2017).