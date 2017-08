Nordqvist fortsatt med i topp

Anna Nordqvist. Arkivbild. Foto: Seth Wenig/AP/TT

Anna Nordqvist fortsätter att spela stabilt – trots körtelfebern – i British Open i skotska Fife.

Världstolvan stod för ytterligare en fin runda och gick på två under par. Hon levererade tre birdies och en försmädlig bogey som kom på det sextonde hålet.

Nu ligger hon på totalt sex under par, vilket placerar henne på en delad tionde plats, tre slag bakom ledande Georgia Hall från England.

Amatören My Leander – som gör sin första majortävling någonsin – har inlett British Open bravurartat. Hon gick den andra rundan på två under par efter tre birdies och en bogey och ligger på totalt tre under par. Hon ser ut att klara den uppsatta kvalgränsen – som vid 18-tiden ligger på minus ett.

Andra rundan pågår.