Nordqvist föll från täten i Texas

Anna Nordqvist delar elfteplatsen med Madelene Sagström, som föll från en delad femteplats efter att ha gått rundan på par, med 71 slag, på Old American i The Colony. Svenskorna ligger i totalen på två under par inför söndagens avslutande runda och har två slag upp till den ledande trippeln, som består av amerikanskan Yealimi Noh, samt sydkoreanerna Ryo So-Yeon och Park In-Bee.