Kang Yong Doks kavajslag är prytt av en pin i form av en vajande röd flagga med miniporträtt av de tidigare ledarna i Nordkorea, Kim Jong-Il och Kim Il sung, far och farfar till nuvarande ledaren Kim Jong-Un. Efter att ha hållit ett föredrag för Institute for Security and Development Policy under rubriken “Upptrappade spänningar på Koreahalvön: Ett Nordkoreanskt perspektiv”, träffar ambassadören ett antal journalister, däribland SvD.