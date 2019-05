Jag kommer just från Iaspis/Konstnärsnämnden och Moderna museets gemensamma bokrelease under Venedigbiennalen som öppnar för publiken i detta nu. Ingela Ihrman framförde sitt performance ”Giant otter giving birth”. Inte mindre än tre utterungar födde hon fram ur sin egengjorda spöklikt naturtrogna utterkostym. Plaskblöta av rosafärgat ”fostervatten” lade hon dem på sin mage. Ihrmans performance är i linje med hennes stora vördnad inför naturen. I hennes konstnärsskap ingår då och då performanceverk. Till Modernautställningen 2018 var hon innesluten i en jättelik passionsblomma av textil som hon lät slå ut från knopp till blomma, likaså visade hon en mycket stor skulptur föreställande en jättebjörnloka.

Just Ingela Ihrman har gjort det starkaste verket i den Nordiska paviljongens utställning under årets Venedigbiennal. Den Nordiska paviljongen delas mellan Finland, Norge och Sverige och i år är det Finlands tur att procucera biennalutställningen. Under titeln ”Weather report, forecasting future” har en konstnärsgrupp och två konstnärer gestaltat teman som miljöförstöring och hotad biologisk mångfald på grund av en ekonomi och välfärd driven och beroende av fossila bränslen. Det hade med andra ord varit lätt att göra en domedagsladdad undergångsvision av hur den geologiska epoken antropocen kommer att sluta i katastrof.