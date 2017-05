Nordeuropeiska IS-krigare gripna i Syrien

Svensken Jesper Söder krigar mot terrorgruppen IS i Syrien. Arkivbild. Foto: Christine Olsson/TT

I en operation som godkänts av svenska myndigheter har två nordeuropeiska medlemmar i terrorgruppen IS tagits tillfånga i Syrien, rapporterar TV4 Nyheterna. Operationen genomfördes tillsammans med kurdledda styrkor och de båda personerna förhörs nu på hemlig ort i det kurdstyrda området i norra Syrien.

När IS pressas allt mer i området börjar avhoppen komma från gruppen. De båda tillfångatagna, båda i 20-årsåldern och hemmahörande i norra Europa, deserterade från IS för ett par veckor sedan. De kontaktade svensken Jesper Söder, som är frivillig i striderna hos den kurdiska YPG-milisen, via sociala nätverk och sedan överlämnade de sig till YPG.

TV4 Nyheterna har tagit del av detaljerade dokument som visar att operationen ägt rum under överinseende av svenska myndigheter som också tidigt informerade sina kolleger i det aktuella nordeuropeiska landet. Svenska UD, SÄPO eller andra berörda organ vill inte lämna någon kommentar.