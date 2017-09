”Nordeas flytt kan lägga grund för sundare marknad”

Till vänster, Björn Wahlroos, styrelseordförande för Nordea som nu flyttar till Finland. Ansvariga politiker som finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund uppmanas att erkänna nyttan av nyetableringar och öppen konkurrens. Foto: Adam Wrafter

DEBATT | NORDEAS FLYTT

När röken börjar lägga sig efter Nordealedningens huvudlösa uttalande om att man aldrig fått någon hjälp av skattebetalarna kan det vara värt att fundera över vad denna flytt kan innebära i ett större perspektiv. Att ett företag flyttar som, enligt TT, har en balansomslutning som är tusen miljarder större än hela Sveriges BNP är givetvis anmärkningsvärt. Företrädare för andra storbanker, oppositionspolitiker och journalister gick raskt ut och varnade för att Nordeas flytt signalerade att Sverige började bygga upp ett osunt företagsklimat. Och med regeringens planer på extra skatter och högre så kallade resolutionsavgifter än övriga EU är det svårt att bortse från en sådan analys.

Men det finns också en annan sida av det hela, och det är frågan om svenska storbankers politiska inflytande. Ett inflytande som gäller allt från att motsätta sig regleringar genom att hota med flytt till att vara i högsta grad delaktiga i utformningen av sina egna regelverk. Vad man ska komma ihåg när det gäller ekonomiska regelverk är att de etablerade agenterna (bankerna i detta fall) inte är intresserad av konkurrens. Helt enkelt därför att öppen konkurrens kommer att pressa deras vinster då fler banker kan komma in och konkurrera med bättre eller billigare tjänster. Förlorare blir de etablerade bankernas aktieägare och ledning – som får svårare att prestera bra resultat – och vinnare blir de som vill in på marknaden som utländska banker och mindre nyetablerade banker, och inte minst konsumenterna.

Det finns således skäl för de större bankerna att bli oroliga över utvecklingen om det skulle innebära att deras inflytande över politiken minskar. Det är samtidigt förvånande att i en bransch som genomgått så många yttre förändringar som finansbranschen så är de stora bankerna samma som för trettio år sedan, och har sina rötter långt längre tillbaka i tiden. Detta, parat med storbankernas enorma vinster, visar att vi har en oligopolsituation.

När Svenska Bankföreningens vd hävdar att konkurrensen är god genom att peka på antalet registrerade banker i Sverige ska man komma ihåg att fem storbanker har en särställning. De väger tungt i lagstiftningsprocessen och har en mer direkt koppling till penningpolitiken eftersom de är så kallade ”primära penningpolitiska motparter” i Riksbankens betalningssystem (det så kallade RIX-systemet). Tidigare företrädare för storbankerna får plats i Riksbankens styrelse, emedan Svenska Bankföreningen hellre ser politiker som ledare än bankchefer (mellan 2012 och 2015 den tidigare socialdemokratiske finansministern Tomas Östros, som efterträtts av Moderaternas chefsekonom Hans Lindberg). Det illustrerar väl det osunda förhållandet mellan regelsättare och agenter som råder på Sveriges bankmarknad.

Då de första affärsbankerna av modernt snitt började etableras på 1830-talet ansågs det att konkurrens ledde till instabilitet. Ett krav för att godkänna en banks oktroj var att banken tjänade ”landets bästa”. Vad ”landets bästa” betyder fanns det då, liksom nu, ingen klar definition av. Klart är dock att det inte hindrade de som fick rätten att starta banker från att göra betydande vinster, inte sällan 15-25 procent av insatt kapital per år. På makronivå innebar detta att Sverige under perioden fram till 1864 hade ett fåtal banker som åtnjöt lokala monopol och att en generell brist på krediter rådde. Kunderna fick bära en oproportionerligt stor del av bankernas kostnader vilket i förlängningen ledde till missnöje då bankerna kunde vägra att lösa in sina egna förbindelser (såsom deras egna sedlar) utan påföljd.

Denna föreställning om att konkurrens och framför allt etableringsfrihet leder till instabilitet har varit speciellt segdragen när det gäller bankregleringar. Detta trots att Sveriges banksystem etablerades som ett nationellt system i och med en lag som luckrade upp de tidigare lokala monopolen. 1864 års banklag innebar att banker fick etableras förutsatt att grundarna tillgodosåg ett antal grundläggande krav. Resultatet av denna öppna regelbaserade konkurrens blev ett uppsving i antalet banker som också etablerade sig över hela landet efter varje regions ekonomiska förutsättningar. Den finansiella expansion som inträdde efter 1864 års lag förekom industrialiseringen och var en starkt bidragande orsak till denna.

Återgången till en mer koncentrerad bankmarknad påbörjades under krisen 1907/08 men accelererade med 1911 års banklag. Bankerna var sedan slutet av 1800-talet aktiva parter i lagstiftningsprocessen (inte minst via deras intresseorganisation Svenska Bankföreningen som bildats 1880). Idén om att varje bank skulle ges oktroj med hänsyn till ”landets bästa” återinfördes och man höjde kravet på det egna kapitalet för mindre banker. Uppköp och sammanslagningar skedde i en rasande fart vilket drastiskt minskade antalet banker. Ironiskt nog konsoliderade storbankerna ytterligare sin ställning under mellankrigstidens kriser. Typiskt för storbankernas inflytande under denna period är att det räddningsprogram som antogs under 1920-talskrisen designades av ledningen för Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Kreditaktiebolaget (där skattebetalarna fick ta ett betydligt större ansvar än vad som var statens avsikt från början). Tveklöst har storbankerna haft en särställning sedan dess trots 1980-talets avreglering.

Om Nordeas flytt är startskottet på en period med öppen regelbaserad konkurrens likt det senare 1800-talets kan kostnaden för flytten vara en god långsiktig investering för Sverige. Men det kräver att politiker och lagstiftare vågar hålla sig till en linje där man erkänner nyttan av nyetableringar och öppen konkurrens också på bankmarknaden och inte faller till föga för påtryckningar eller luras in i kohandel med de etablerade bankerna om lagstiftningen.

Anders Ögren

docent i ekonomisk historia

vid ekonomihögskolan Lunds Universitet

Fotnot: Ett oligopol är en marknadsform som uppstår på marknaden när det bara finns ett fåtal säljare (företag).

