Enligt uppgifter här i SvD på fredagen har nu Nordea bestämt sig för att flytta sitt huvudkontor från Stockholm.

Om Nordens största bank gör allvar av detta finns det sannolikt mer än ett skäl. Att den föreslagna höjda resolutionsavgiften är av stor betydelse är tydligt.

Att det är dåliga nyheter för Sverige och för Stockholm som huvudkontorsekonomi är också uppenbart. Hur stort det totala skattebortfallet exakt kommer att bli återstår väl att se, men ett beslut kommer under alla omständigheter att flytta några hundra mycket avancerade ledningstjänser från Stockholm till en annan nordisk huvudstad.

Nordeas planer har också lett till aktivitet på högsta politisk nivå i Köpenhamn och Helsingfors. Vill inte Sverige ha Nordeas huvudkontor, så finns det alternativ.

Huvudkontor i stora koncerner är viktiga och just Stockholm har - bland annat av historiska skäl - haft ett stort antal betydande koncernhuvudkontor. Det har varit och är en styrka.

Med huvudkontor följer inte bara de hundratals högutbildade och högavlönade personer som är anställda i själva huvudkontorsfunktionen. Inte sällan ligger forskning och utveckling nära huvudkontoren.

Dessutom finns det alltid en uppsjö av avancerade tjänster inom juridik, revision, managementkonsulteri, kommunikation etc som stödjer de funktioner som finns i en stor huvudkontorsstruktur. Många människor som skapar stora värden och som - vilket ju ofta i sådana här sammanhang anses viktigt - betalar mycket skatt.

Men även övrig tjänsetekonomi påverkas av närvaron av högutbildade och högavlönade individer. Geografisk koncentration av högproduktiv verksamhet gör att även övrigas produktivitivet och därmed löner påvekas positivt.

För några år sedan kom en uppmärksammad bok av ekonomen Enrico Moretti som pekar på detta, men också på företags behov av näringslivets ekosystem. “(...) a company’s success depends on more than just the quality of its workers – it also depends on the entire ecosystem that surrounds it.” , konstaterar han.

Nordeas huvudkontor är en del av detta ekosystem och det är också med och håller det uppe.

Här innebär beslutet ringar på vatten för rådgivningsbranschen i Stockholm och Sverige. Hur stora konsekvenserna blir vet vi inte, att det inte är bra torde vara uppenbart för de flesta.

Stockholms Handelskammare har intresserat sig för huvudkontorsekonomin och dess betydelse för regionen. Ur flera olika perspektiv, inte minst hur närvaron av huvudkontor spelar roll för näringslivets ekologi.

I en rapport från 2015 konstaterade man att Stockholm har nio huvudkontor för (stora) företag i globala branscher. Det placerar Stockholm på en åttondeplats bland världens städer och på en fjärdeplats jämfört per capita.

Detta är inte det viktigaste skälet till Stockholms framgång som start-up-scen, men det spelar roll. Företag som på mycket kort tid går från att vara relativt små till globala fenomen kan dra nytta av att det finns en rådgivningsinfrastruktur.

Allt detta borde vara mer eller mindre självklart. Ett flyttbesked från Nordea är dåliga nyheter. Skulle man tro.

Men icke.

Ledande socialdemokratiska politiker och debattörer har med en sorts extatisk självskadeglädje excellerat i nyheten.

Det började redan för några månader sedan, då självaste finansministern lyfte fram det positiva i en Nordeaflytt.

Om Nordea skulle flytta innebär det att risken för Sveriges finansiella system minskar.

”Om de lägger huvudkontoret i ett annat land minskar risken för svenska skattebetalare den dagen det blir en krasch,” sade Magdalena Andersson till SvD i mitten av mars.

Nu har förvisso Magdalena Andersson en historia av illa kalibrerade uttalanden - vi minns exempelvis de allt mer obegripliga turerna kring de tomma ”ladorna” som utgjorde avstampet för hennes finansminiserperiod.

Men detta är mer allvarligt. Av flera skäl.

Först och främst för att Sveriges finansminister i en sorts brinkmanship i princip uppmanar Nordens största bank att flytta sitt huvudkontor från Sverige. Men också för att hon med sitt uttalande signalerar att banksystemet förr eller senare kommer att krascha och att Nordea utgör en potentiellt riskfylld tillgång. Varför det skulle ligga i den svenska regeringens intresse att måla upp en sådan bild är helt obegripligt.

Slutligen är uttalandet sannolikt fel i sak. Att den svenska regeringen - givet Nordeas storlek och position i Sverige - skulle gå skadelös vid en eventuell krasch verkar inte sannolikt.

Efter fredagens nyhetsuppgifter brast fördämningarna helt på sina håll.

Den politiska chefredaktören på Arbetet (LO-Tidningen) Martin Klepke valde att på twitter uppmana till bojkott av Nordea:

”Nordea lämnar Sverige. Dags att svenskarna lämnar Nordea.”

Det finns en olycklig socialdemokratisk tradition av att vilja skada företag för de beslut de fattar. Ett klassiskt exempel är när Ingela Thalén 1997 uppmanade till bojkott av Ericsson efter att företaget lagt ner en verksamhet i Norrköping.

Andreas Schönström, socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö, nöjde sig dock inte med bojkott av Nordea. Schönström bröt istället - på Facebook - ut i något som närmast kan betecknas som yster segerdans över att Nordens största bank flyttar sitt huvudkontor:

”En av bankerna som räddades av svenska skattebetalare... Adjö! Saknad av ingen, ihågkommen för sin girighet.”

Saknad av ingen. Av ingen?

Här har vi alltså en politiker som är ansvarig för framtiden för Sveriges tredje största stad och som uttrycker sig som om han försöker vinna en nomineringsstrid i SSU.

Det malmöitiska kommunalrådet kunde lika gärna extatiskt dansat runt ett oljefat med brinnande kontanter.

Relationerna mellan det svenska näringslivet och socialdemokraterna är redan ansträngda. Det är länge sedan någon med entusiasm talade om den industrinära och näringslivstillvände Stefan Löfven.

När ledande socialdemokratiska företrädare och opinionsbildare tvärtom ägnar sig åt en sorts självskadeglädje är det ett tecken på ett större problem. Mycket lite tyder på att Stefan Löfven har förmågan att lösa det.

Socialdemokratin glider i allt mer näringslivsfientlig riktning och dess ledare förefaller stå handfallen inför sitt partis tilltagande SSUifiering. Framtiden i socialdemokratin kan mycket väl tillhöra Martin Klepke och Andreas Schönström.

Då är inte Nordea det sista huvudkontoret som lämnar landet. I alla fall inte så länge socialdemokratin har något inflytande på regeringsmakten.