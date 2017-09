Nordea: ”Kunderna påverkas inte av flytten”

”Vårt raka svar är att flytten inte påverkar vår verksamhet på något sätt”, säger Petter Brunnberg, pressansvarig på Nordea. Foto: Pontus Lundahl/TT

Nordeas plan är att byta till finländsk flagg under det andra halvåret 2018 och har siktat in sig på den 1 oktober. Varken bolånekunder eller sparkunder påverkas av att Nordea flyttar moderbolaget till Finland, försäkrar banken. Anledningen till att kunderna inte påverkas är, enligt banken, att all verksamhet på hemmamarknaderna i Norden förblir oförändrad, och den dagliga verksamheten lämnas oförändrad ur ett kundperspektiv. Endast ett begränsat antal medarbetare påverkas av flytten.

– Vårt raka svar är att det inte påverkar vår verksamhet på något sätt, säger Petter Brunnberg, pressansvarig på Nordea.

Men ägare av Nordeaaktier kan påverkas, uppger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet till nyhetsbyrån Direkt. Det beror på att Finland efter flytten kommer att dra en källskatt om 15 procent på utdelningar för aktieägarna inom investeringssparkonto, ISK. Om det rör sig om mer än 500 kronor kan det vara en komplicerad process att begära tillbaka summan.

För dem som äger Nordeaaktier utanför en ISK och skattar 30 procent blir det däremot ingen praktisk skillnad, eftersom staterna i det fallet delar på skatten.

Medlemslån via Nordea kan vi inte avbryta utan de kommer att löpa på.

Dessutom kan de som har medlemsförmåner, så som medlemslån, via sitt fackförbund beröras av Nordeas flytt.

Handelsanställdas förbund har beslutat att sluta som kund i Nordea, även om medlemmarna inte påverkas i nuläget.

– Medlemslån via Nordea kan vi inte avbryta utan de kommer att löpa på. Men det påverkar hur framtida medlemsförmåner utformas, säger Susanna Gideonsson, ordförande för Handelsanställdas förbund, som säger att möten med andra banker för att hitta en ersättare är inplanerade i veckan.

Transportarbetareförbundet fattade redan i juni beslutet att lämna banken om Nordea skulle välja att flytta. Men vilken bank man väljer istället är ännu inte klart.

– Vi har påbörjat den här processen nu efter att vi fick beskedet i går, säger Maria Arkeby, presskontakt på Transportarbetareförbundet.

Kommunal har placeringar på en miljard i Nordea och erbjudanden till en halv miljon medlemmar via Nordea, däribland medlemslån. Frågan om man kommer lämna Nordea eller inte kommer att tas upp på nästa förbundsstyrelsemöte.

– Men naturligtvis kommer vi inte att fatta ett beslut som på något sätt påverkar ekonomin för Kommunals medlemmar, säger Fredrik Kornebäck, pressekreterare på Kommunal.