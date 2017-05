Nordea: Champions League får minst tre budgivare

Det menar Nordea, som har en säljrekommendation på MTG sedan tidigare, enligt en kommentar på måndagen.

I och med det ovan nämnda köpet har Telia tagit steget in på rättighetsmarknaden och Nordea ser konsekvenser för MTG på flera sätt.

”För det första kommer det in en ny finansiellt stark köpare till auktionerna”, skriver Nordea som i sammanhanget påpekar att Telias rörelsevinst i Norden vida överstiger MTG:s motsvarighet.

I närtid handlar det om kampen om en av MTG:s viktigaste sändningsrättigheter.

”Vi anser att det är troligt att Telia kommer att delta i kommande rättighetsauktioner, där nästa är Champions League-auktionen med bud senast den 8 maj”, skriver Nordea som tror på minst tre budgivare i auktionen om rättigheterna för den europeiska mästarfotbollen.

Nordea tar även upp att MTG:s konkurrent Cmore numera har en svag position och därför sannolikt villig att samarbeta med Telia. På så sätt kan Telia komma att få tillgång till elitserien i ishockey där Cmore har rättigheterna fram till och med år 2024.

Enligt banken finns det risk för att förändringarna får konsekvenser även för Com Hem. Distributörer som just Com Hem har tidigare kunnat samarbeta med innehållsägare och på så sätt fått tillgång till attraktiva rättigheter. Är detta på väg att förändras, frågar sig Nordea.