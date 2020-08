Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj uppmanar Belarus president Aleksandr Lukasjenko att lämna sin post under fredliga former innan ett inbördeskrig bryter ut i landet.

– Avgå innan det är för sent, innan du kastar in folket i en fruktansvärd avgrund, in i inbördeskrigets avgrund, vädjar hon i en intervju med USA-finansierade Radio Liberty.