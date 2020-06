Noaks ark-experimentet som spårade ur

I samband med protesterna mot den amerikanska polisens våld mot svarta medborgare har flera filmsajter tillgängliggjort aktuella filmer på temat.

Har du inte redan sett hyllade ”I am not your negro” finns den just nu gratis på Cinemafricas hemsida. Sedan tidigare går det att se Ava DuVernays ”Det 13:e tillägget”, som drar en linje från slaveriets avskaffande till dagens amerikanska kriminalpolitik, på Youtube. Även Criterion Channel har släppt ett antal titlar gratis, bland annat Cheryl Dunyes ”The watermelon woman” från 1996: den första långfilmen som skrevs och regisserades av en svart lesbisk kvinna.

”The watermelon woman” är en banbrytande indiefilm – det råder fortfarande brist på skildringar av svarta homosexuella – som skickligt mixar genrer och infall. Dunye har även regisserat flera tv-serier, däribland HBO:s ”Lovecraft country” som får premiär i augusti.

En annan banbrytande filmskapares nya film har världspremiär på Netflix nu på fredag. Läs mer om den längre ner i veckans brev.

Trevligt tittande!