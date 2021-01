Det är inget fel på produkterna i sig, men frågan är om det är en strategi som fungerar långsiktigt? Jag tror nämligen att steget är långt från att dricka lätt vit port i en drink till att köpa en vällagrad tawny. Risken finns också att man i någon mån vattnar ur själva stilens kärnidentitet och därmed också devalverar värdet i dryckens signum.

Jag tror snarare att vägen framåt är att anamma allt det traditionella men samtidigt göra allt man kan för att avmystifiera och ta kål på det högtidliga och gammalmodiga – något som många producenter också är bra på.

Under en provning med portvinshuset Grahams härförleden drog bolagets legendariske ålderman Dominic Symington själv en lans för just detta: ”Det måste inte vara en söndagsmiddag med drottningen för att man ska dricka port”, som han uttryckte det. Drick porten ung, drick den med is, drick den till maten! Han berättade också hur Grahams hade arrangerat en provning med portvin och kebab, vilket ju är ett lysande exempel på hur man gör en gammaldags dryck kontemporär och mindre prestigefull.

Samma sak med cognac: När jag besökte Rémy Martin för några år sedan uppmanade deras källarmästare Baptiste Loiseau till viss respektlöshet: ”Visst, det är en sofistikerad produkt, men det betyder inte att man inte får leka med den. Folk får dricka precis hur de vill, det får inte finnas massa onödiga regler och konventioner” sa Baptiste och avslöjade samtidigt att hans favoritdryck om sommaren är VSOP on the rocks.

Där har vi kärnan och också vad jag tror är den gyllene nyckeln till framtiden för drycker som tyngs av ett ålderdomligt ok.

Värna om de underbara gamla stilarna men uppmana oss som ska dricka att göra som vi vill, dricka som vi vill och skita i konventionerna – vilket också borde gälla för alla drycker.