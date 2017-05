The Cardigans

Det var tolv år sedan Cardigans släppte en skiva. De ska bara ge en konsert i år. Det är en kylig vårkväll i Stockholm. Och Peter Svensson, som brukar ses som bandets musikaliska motor, är inte med på scen.

Så ser förutsättningarna ut när Cardigans inleder Gröna Lunds konsertsäsong inför 10 000 åskådare.

Men som comeback betraktat är det ändå inte riktigt så dramatiskt som det verkar, bandmedlemmarna har fortsatt i ett antal nya konstellationer och rent formellt har de heller aldrig upphört att vara The Cardigans, de har bara inte gett ut något på länge och dragit ner på turnerandet.

Rent formellt låter de också bra, antagligen bättre än vad de gjorde på 90-talet, känsligare och mer nyansrikt, utan att för den sakens skull göra några större ingrepp i låtarna.

Men även när ett band låter likadant som de gjorde förr, så gör de inte det. De riktigt tidiga låtarna, den närmast naivistiska pop som Cardigans slog igenom med i början av nittiotalet har på sätt och vis stått sig ganska bra. Den är kanske inte direkt tidlös, men bygger i alla fall på superenkla och effektiva melodier. På Gröna Lund spelar de både ”Rise and Shine” och ”Carnival”, och så naturligtvis ”Lovefool”, som man kan se som den felande länken mellan Cardigans tidiga och sena nittiotal. Men då de på den tiden (åtminstone för en yngre publik) lät nonchalant världsvana, låter de idag bara gulliga.

Sämre har det gått för powerpopen, eller poprocken, som ”My favourite game” med sitt efterhängsna riff. Lika precist samtida som den var då, när Cardigans var ett av Sveriges största band, hade världsturnéer och fick sina låtar spelade i amerikanska tv-serier, lika svårt är det att göra den meningsfull idag.

Men så finns det också ett knippe mer textbaserade låtar från de mindre uppmärksammade senare skivorna. Som till exempel trion ”Communication”, ”For what it's worth” och ”Live and learn”, från ”Long gone before daylight”, som kom 2003. De varken var eller är samma sorts omedelbara hittar. Men de kräver inte heller vare sig nostalgi eller avancerade försök till omtolkningar för att fungera alldeles utmärkt på scen idag.