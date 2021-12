Nirvana slår tillbaka mot stämning: "För sent"

I augusti lämnades en stämningsansökan in mot bandmedlemmarna i Nirvana och Kurt Cobains dödsbo för omslaget till skivan ”Nevermind” från 1991. Spencer Elden, som fotograferades som bebis för omslaget, hävdade att han lidit ”livslång skada” av bilden och att hans vårdnadshavare aldrig gett något skriftligt tillstånd till att den skulle användas. Han menade att bandet därmed har brutit mot amerikanska barnpornografilagar.

Nu slår det ikoniska rockbandet tillbaka. I ett formellt svar på stämningen som lämnades in på onsdagen avfärdar de anklagelserna som ”oseriösa” och att de dessutom lämnats in mer än ett decennium för sent, skriver Billboard.