Nio nya larm – Sverige kommer inte undan

Isen mår dåligt

Forskare från Nasa flyger över Larsen C, där ett gigantiskt isberg senare bröt sig loss från Västantarktis. Foto: John Sonntag/Polaris

Rubrikerna blev stora när ett isberg stort som två Gotland mitt i sommaren bröt sig loss från Västantarktis. Viss uppmärksamhet fick kontinenten också då en yta lika stor som Sverige och Finland tillsammans började smälta – ovanifrån.

Men egentligen kan all is på jorden sägas ha mer eller mindre problem.

Fram till september, då havsisen på Arktis är som minst, väntar forskarsamhället varje år på att se hur mycket den krymper. Sensommaren 2017 är inget lägstarekord att vänta, men läget är illa nog ändå.

Under året som gått har Arktis is under 37 procent av dagarna legat under de dagarnas tidigare lägstanivå, medan motsvarande siffra på Antarktis är 60 procent, enligt Carbon Brief.