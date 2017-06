Nine Inch Nails släpper ny ep

Trent Reznor i Nine Inch Nails. Arkivbild. Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT

Industrirockbandet Nine Inch Nails ska följa upp ep:n "Not the actual events" som släpptes i julas med ytterligare en ep i sommar och en mot slutet av året, skriver Consequence of Sound.

Det meddelar bandets frontman Trent Reznor i ett mejlutsckick till alla som har beställt skivor från Nince Inch Nails officiella hemsida:

"Visste ni att en ny, topphemlig, Nine Inch Nails-ep ska släppas innan våra första konserter i sommar? Visste ni att 'Not the actual events' var den första delen i en planerad ep-trilogi som kommer att släppas med sex till åtta månaders mellanrum? Nu vet ni det."