Nina Persson aktuell med politisk kabaret

Nina Persson gör politisk kabaré i höst. Arkivbild. Foto: Björn Larsson Rosvall/ TT

Satir, rockmusik och cirkusartister, allt det ska få plats i föreställningen "Vinnaren tar allt". Bakom kabarén står The Cardigans-sångerskan Nina Persson, som gästspelar på Malmös Stadsteater med Gudrun Hauksdottir. Duon har inspirerats av The Citizen Band i New York, som var en del av Obamas valkampanj. Nina Persson står själv på scen, och för regin står Hugo Hansén.

Hela teaterns höstprogram har en politisk inriktning, enligt den nya teaterchefen Kitte Wagner är humanism det samlande temat. Det återkommer exempelvis i "Angels in America", som också sätts upp på Dramaten i Stockholm nästa säsong. Här spelas den i Anders Lundorphs regi.

– Den har fått en renässans nu och vi tror att vi behöver spela den eftersom det amerikanska samhället har blivit homofobiskt och fake news, säger Kitte Wagner till Sydsvenskan.

En "Fröken Julie" som skildrar klassklyftor och Roland Schimmelpfennigs "Det svarta vattnet" dyker också upp på repertoaren. Dessutom visas familjeföreställningen "Den oändliga historien", Dennis Magnussons "Dylansällskapet" och Noréns "Episod".