Min mamma har lagat persisk mat och jag ringer vår granne som kommer över för lunch och kortspel. Han är 87 år och bor på Rådmansö året runt. Vi har lärt honom ett persiskt kortspel som alla gillar, men det blir även Chicago och plump. Det är ett avslappnat sätt att umgås med bra snack och en glad granne som vinner varje gång.

Vi åker tillbaka till stan redan på lördag eftermiddag eftersom jag har morgonträning på söndagar. Lite dåligt planerat kanske, men det är skönt att tillbringa en del av helgen hemma, då kan vi umgås med vänner som vi inte alltid hinner träffa under veckan. Lördag kväll tillbringas framför tv:n, just nu tittar vi på Netflix-serien You. En psykologisk thriller med bland andra Penn Badgley från Gossip girl. Vi hinner se ett avsnitt innan vi inser att vi är för trötta för att hålla oss vakna. Trots att klockan bara är tio.

På söndag morgon går jag iväg till mitt träningspass: styrketräning på Kampsportlabbet. Niklas och Nilo möter mig efteråt och vi går en långpromenad. Nilo sover i vagnen och Niklas och jag äter mackor och dricker kaffe som vi tagit med.

Efter promenaden går vi på lunch hemma hos våra vänner som också har småbarn. Det är skönt att umgås med andra föräldrar, det finns en förståelse för att det kan bli stökigt och att man får ta allt som det kommer. Nilo som är yngst blir underhållen av de äldre barnen. Efter en stund är hon alldeles utmattad och somnar vilket gör att vi äntligen kan sätta oss till bords och äta lunch.

Vi är där några timmar och sedan är vi alla helt slut. Hinner varva ner lite hemma innan vi ska iväg på vår traditionsenliga middag hemma hos några andra vänner. Det blir burrata med körsbärstomater till förrätt och kycklingpasta till huvudrätt. Till efterrätt äter vi glass. Vi äter söndagsmiddag ihop så ofta vi kan, det är smidigt eftersom vi bor på samma gata. Det sätter en extra härlig prägel på söndagskvällen som annars kan vara aningen trist.

Foto: Karin Törnblom/TT