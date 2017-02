Nicole Kidman: Det galnaste jag någonsin sett

Faye Dunaway och Warren Beatty i ögonblicket då fel beslut meddelas. Foto: AP

Nej, Warren Beatty försökte inte vara rolig när han på Oscarsscenen läste innantill från det röda kuvertet – och utsåg ”La la land” till bästa film.

Och inte berodde misstaget heller på hans ålder.

Beatty hade fått kuvertet för bästa skådespelerska och följaktligen klev fel vinnare upp på scenen för att hålla tacktal. Efter viss förvirring kunde misstaget redas ut, men reaktionerna på det inträffade har varit starka.

En av de första att ta Warren Beatty i försvar var hans son, Stephen Ira. ”Proud of my dad for his grace”, twittrade Ira och poängterade att misstag sker, speciellt under sändningar live.