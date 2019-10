När jag under en sommar i mitten av 1980-talet drogs in i Nick Caves feberhetsiga album ”From her to eternity” låg lockelsen i det stökiga postpunkkaos som The Bad Seeds skapade ur en diet av stenkakegospel och våldsamt uråldrig bama-lama-loo.

Den musikarkeologiska ambitionens släktskap med samtida demonstranter mot den slickade axelvaddseran – The Gun Club, The Cramps, ”Swordfishtrombones” – bidrog förstås.