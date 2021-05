Nick Cave och Robyn till Way Out West

Way Out West har ställt in i år till följd av pandemin, men nästa år är Göteborgsfestivalen tillbaka med besked. Klara för nästa års festival är nämligen Nick Cave och hans band The Bad Seeds, liksom svenskstjärnorna Robyn och First Aid Kit samt nigerianska afrofusionstjärnan Burna Boy.

"Det känns grymt att kunna gå ut starkt och presentera ett gäng riktigt bra artister så här tidigt. Det gäller att vara snabb och inte snooza här, vi förväntar oss ett jättetryck på biljetter", säger Way Out Wests grundare Ola Broquist i ett pressmeddelande.