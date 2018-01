Den plötsliga kylan som svept in över USA:s östkust har fått delar av Niagarafallen mellan USA och Kanada att frysa. CNN skriver samtidigt att en "bombcyklon" kommer slå hårt mot den amerikanska östkusten med vindstyrkor på 27 sekundmeter och att delar av New England kommer täckas av 30 centimeter snö. Nyhetsbolaget tillägger att Boston och delar av New Hampshire kommer ha lägre temperaturer än på planeten Mars.