”Ni trodde att USA satt på en lösning”

Västeuropa blev ett multikulturellt samhälle i ren tanklöshet. Så inledde Christopher Caldwell boken ”Reflections on the revolution in Europe”, som kom ut 2009. Det blev en mycket omdebatterad och uppmärksammad bok – en av den amerikanska högerns tunga intellektuella tog ett samlat grepp om den europeiska invandringen, och konstaterade att linjerna inte gick åt rätt håll. Europa var i värsta fall på väg mot djupgående segregation, våld och populism.