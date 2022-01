Newkid: ”Rastar hunden i pyjamas”

Fredag kväll och jag somnar sent efter en intensiv jobbvecka. Min helg inleds därför först på lördag morgon, när jag vaknar av någon av mina väckarklockor. Jag har två. Den ena går att stänga av men den andra är svårare att ignorera eftersom den är Ralph, vår 15 veckor gamla yorkshire terrier-valp som bestämt att alla sovit klart. Han ogillar att vara utomhus direkt på morgonen så jag rastar honom i 40 sekunder precis utanför porten. Jag har bara pyjamas på mig och märker att den är från Ralph Lauren och uppskattar plötsligt ironin från personen som gav den till mig.

När jag kommer in sätter jag på ”Jazz in the background” – samma spellista på Spotify jag alltid har på morgonen. Min tjej är grym i köket och satsar på en frukost som mer liknar en brunchbuffé. Det blir avokadotoast, smoothie, stekt halloumi, äggröra och sallad. Hon gillar inte när jag lägger mig i så under tiden får jag lyxigt smutta på en dubbel espresso, trots att koffeinet ibland ger mig ångest.