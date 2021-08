New Yorks covid-konsert stoppades – av vädret

Varken Bruce Springsteen, Paul Simon eller The Killers hann kliva upp på scenen innan ”We love NYC: The homecoming concert” tvingades ställa in. Anledningen: regn- och åskoväder.

Artisten Barry Manilow var halvvägs in i sitt framträdande och skulle ironiskt nog sjunga hitlåten ”I made it through the rain” när arrangören stoppade evenemanget och de 60 000 konsertbesökarna tvingades lämna området. Det skriver Rolling Stone, som även kallar händelsen för ”en oavsiktlig metafor för den pågående pandemin”.

Evenemanget skulle ursprungligen fira slutet på virusets framfart i New York, men den senaste månaden har i stället antalet inlagda på sjukhus med covid-19 ökat.

Arrangörens krav på besökarna var att de skulle vara vaccinerade. Det väckte ilska bland vaccinmotståndare, som protesterade mot konserten utanför Central Park, rapporterar Billboard.