Jag läste i morse i New York Times en lång, intressant artikel om vad som händer i Sverige. Nu när östra USA har vaknat får jag frågande mejl från amerikanska vänner. Vad händer i Sverige? Artikeln utgår från president Trumps tweet i februari 2017: You look at what’s happening in Germany, you look at what’s happening last night in Sweden. Sweden, who would believe this?