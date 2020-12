För några år sedan skrev jag till New York Times när de i en artikel hävdade att Zlatans egna verb ”Zlatanera” nu fanns med i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL). Reportern hade blandat ihop den officiella ordlistan med Språkrådets årliga lista över nyord. Kanske en löjlig sak att hänga upp sig på, men rätt ska vara rätt tänkte jag. Svaret trillade in i mejlboxen någon dag senare: ”Intressanta invändningar, men jag har inte sett något som motsäger att ordet är med i den svenska ordlistan.” Detta trots att jag hade skickat med en länk till SAOL, där ordet alltså inte finns.

Jag påminns om detta när poddserien ”Caliphate” – New York Times flaggskepp för grävjournalistik i ljudform – har visat sig vara ett luftslott. Serien handlar om en man som var avrättare i Islamska Staten (IS), med otaliga bestialiska mord på sitt samvete. Problemet är att han har hittat på alltihop och att New York Times, en publikation med mycket hög svansföring, har låtit sig duperas. Sedan detta avslöjats och utretts har man nu tvingats klippa om podden radikalt och förse varje avsnitt med en kommentar som förklarar bakgrunden.