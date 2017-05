New York: Kissande hund ny aktör i infekterat konstbråk

”Fealess girl” har nu sällskap av en hund som kissar på henne. Foto: Derek Storm / Splash News

Alex Gardega, konstnären bakom ”Pissing dog”, eller ”Sketchy dog” som den också kallas, säger till New York Post att han uppförde hunden som en protest mot vad han menar är reklam snarare än konst.

Det hela drog igång på internationella kvinnodagen den 8:e mars då en kavat flicka i brons uppfördes framför ”Charging bull” i finanskvarteren på Manhattan. Bilder på statyn ”Fearless girl” spreds snabbt över internet och hyllades som ett feministiskt tecken i tiden. Arturo di Modica, konstnären som skapat ”Charging bull”, som en hyllning till det amerikanska folket, reagerade och ville få flickstatyn flyttad. Strax därefter framkom det att flickan var en del av pr-kampanj för företaget State street global advisors fond ”She”, en fond på Nasdaq som firade 1 år.

New Yorks borgmästare har gett tillåtelse för bronsstatyn av flickan att stå kvar tills nästa år. Men nu har den fått sällskap av en hafsigt utformad liten jycke som uträttar sina behov på flickans ben.

Till New York Post säger Gardega att det slarviga utförandet är en del av kritiken riktad mot ”Fearless girl”. ”Statyn har ingenting med feminism att göra, och den är respektlös mot konstnären som gjorde tjuren”.

Twitter har reagerat och åsikterna går i sär om upptåget.

