NEW YORK Drygt 30 städer runt om i USA har gjort något form av åtagande för att minska investeringar i fossila bränslen. Genom att flytta miljarder dollar bort från utsläppstunga bolag hoppas storstaden New York att ännu fler ska följa efter. New York ska flytta pensionsinvesteringar som bland annat berör stadens lärare och brandmän, meddelade borgmästare Bill de Blasio tidigare i år.