New Hampshire-valet i gång – Klobuchar leder

Ceremonin skedde strax efter midnatt och den första rösten som räknades gick något förvånande till New Yorks förra borgmästare Mike Bloomberg. Bloomberg ställer egentligen inte upp i New Hampshire, utan har planerat att ge sig in i primärvalskampen senare. Hans namn hade dock skrivits in på valsedeln.

När alla rösterna i Dixville Notch samt de närliggande byarna Millsfield och Hart's Location nära gränsen till Kanada – som också röstar under de tidiga nattimmarna – räknats stod dock Minnesotasenatorn Amy Klobuchar som vinnare.