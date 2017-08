Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Nevs största projekt är att bygga en tillverkningsfabrik i kinesiska Tianjing. Och enligt flera källor med insyn har det projektet blivit betydligt dyrare än tänkt.

Kommentar En kommentar belyser ett ämne ur flera infallsvinklar. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Anledningen är att man nu tvingas bygga en hel bilfabrik – och inte bara deltillverkning som först var planerat. I Trollhättan finns ingen tillverkning planerad utan det är i Kina tillverkningen ska ske. Och när Nevs efter en stark försening fick sin eftertraktade kinesiska tillverkningslicens i januari i år var den villkorad med att man måste bygga hela bilar i Kina. Enligt ursprungsplanen skulle bilarna först grundtillverkas och lackeras i Trollhättan och skeppas över till Kina för att bland annat få elmotor och transmission. Men nu måste alltså både produktionslinje och måleri byggas i Kina.

På onsdagen blev det klart att Nevs, som tappade sin vd Mattias Bergman så sent som den 1 augusti, fått in ett kinesiskt investeringsbolag med namnet Beijing Zhigan Shenghuo Technology Co Ltd. Bolaget investerar i teknikbolag och lägger in 720 RMB, vilket är närmare 1 miljard kronor. Men men enligt flera källor räcker det inte. Ytterligare pengar behövs för att slutföra fabriksbygget.

Annons X

Beijingbolaget går inte in i huvudbolaget Nevs, utan blir ägare och investerare i ett samriskbolag som Nevs har i staden Tjanjing. Det nya investerarbolaget har, enligt ett pressmeddelande, länge samarbetat med en annan kinesisk ägare med namnet SRIT, ägt av kinesiska staten.

I själva huvudbolaget Nevs är ännu svenskkinesen Kai Johan Jiang störste ägare med sitt eget bolag National Modern Energy Holdings.

Ambitionen är alltså att tillverka nya elbilar i Kina. Dessa baseras på gamla Saab 9–3 från 2002. En suv ska baseras på Saab 9–3X och en sedanbil bygger på gamla Saab 9–3. Bilarna får inte kallas Saab eftersom försvarskoncernen Saab AB har sagt nej och det är allt mindre Saab-arv i dem. Ägarna var negativt inställda till den design som tagits fram i Trollhättan – den nya designen är nu gjord av en koreansk designer.

De första bilarna ska komma ut på marknaden efter sommaren nästa år. Det är en kraftig försening jämfört med ursprungsplanen. I den skulle introduktionen ske redan i slutet av detta år.

Så sent som i juni tecknade Nevs en avsiktsförklaring med det kinesiska taxi- och mobilitetsbolaget Didi Huaxing. Didi är ett framgångsrikt bolag med 300 miljoner användare i 400 städer och som konkurrerade ut Uber i Kina. Enligt planerna ska Didi gå in som delägare i Nevs. Nevs räknar med ett bindande avtal under hösten.

Bolaget har också offentliggjort att det stora projektet att ta fram en nationell bil till Turkiet är avbrutet. Detta skedde i tysthet redan för ett halvår sedan men blev offentligt först nu i dagarna.

Det var ur spillrorna av gamla Saab Automobile som Nevs, National Electric Vehicle Sweden, reste sig. Man har skyndat långsamt där huvudägaren Kai Johan Jiang lagt in mycket pengar. Flera storägare har hoppas av. Nu är runt 900 anställda i Trollhättan – där alltså ingen tillverkning ska ske enligt nuvarande plan.