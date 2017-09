Nevelsons anspråk blev stor skulpturkonst

Louise Nevelson föddes 1899 i Ukraina. Hennes judisk-ortodoxa familj emigrerade till USA ett par år senare. 1920 flyttade hon till New York och på 1940-talet hade hon sin första soloutställning. Länge levde hon på små inkomster, utan erkännande för sin konst. Det var först med utställningen på Moma, i slutet av 1950-talet, som hon fick sitt stora genombrott.

1967 visades det första stora retrospektivet med Nevelsons konst, på Whitney Museum of American Art.

I dag finns hennes verk på bland annat Tate Gallery i London, Moma i New York och the Art Institute of Chicago.

Moderna Museet hade senast en utställning med henne 1973. I utställningen som invigs 9 september visas ett tjugotal kollage och fem, sex skulpturer.