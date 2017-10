I den samlade dramavärldens aldrig sinande förråd av konstnärer i kreativ och existentiell kris tillhör Brooklyn-fostrade Noah Baumbachs filmer givna höjdpunkter, med storverk som ”Frances Ha”, ”Margot at the wedding” och inte minst ”The squid and the whale”, genombrottsverket från 2006 där Jeff Daniels fallne författare enligt konstens alla regler spelar ut sina tillkortakommanden på omgivningen, i universitetsmiljö och inte minst i hemmet. Mönstret går igen nästan genomgående hos Baumbach, en aldrig problemfri situation där rollfigurerna främst lever genom och för fiktionen, och först i andra hand förhåller sig till verkligheten. Men tiden riskerar att hinna ikapp även Baumbachs översittare och misantroper; det är inte lätt att överleva som konstnär, allra minst i New York.

Baumbachs tionde film ”The Meyerowitz stories (new and selected)”, som i våras blev regissörens allra första att tävla i Cannes, utgör inget tematiskt undantag. Inne på sitt fjärde äktenskap, och med en karriär som sedan länge gått i stå, är det med betydande bitterhet som Dustin Hoffmans konstnär Harold Meyerowitz skyr vardagen. En gång var han lovande skulptör, nu pensionerad konstprofessor.