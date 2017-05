Netflix storsatsning läggs ner

"The get down" får ingen fortsättning. Pressbild. Foto: David Lee/Netflix

Netflix-serien "The get down" skrotas efter bara en säsong, skriver Variety.

Den bombastiska rap-musikalen som kretsar kring hiphopens födelse i 70-talets New York har inte lockat tillräckligt många tittare, trots att strömningstjänsten storsatsat på serien.

Projektet har kostat Netflix 120 miljoner dollar vilket är tv-jättens dyraste serie hittills.

"The get down" skapades av filmregissören Baz Luhrmann ("Den store Gatsby", "Moulin rouge"), men produktionen kantades av strul och förseningar.

När serien väl hade premiär i augusti förra året fick den inte lika bra mottagande som andra Netflix-projekt, som "Orange is the new black" och "Stranger things", enligt Variety.