AOL:s chattrum, Garbage-dängan ”Only happy when it rains”, amerikansk fotboll och maskerade mördare. Med cd-walkmanen laddad med 1990-talets populärkultur transporterar ”Fear street part 1: 1994” en till ett sömnigt villaförorts-USA år – just det – 1994, strax innan ”Scream” gjorde slaskfilm så ironiskt blinkande att den utvecklade tröttsamma tics.

Berättelsen följer ett lagom blandat outsidergäng i passande namngivna Shadyside, socialt belägen i skuggan av den snobbiga grannstaden Sunnyvale. Skuggfolket brottas med en mörk historia: genom åren har helt vanliga människor fått fnatt och blivit lika massmordsbenägna som Michael Myers och Jason Voorhees. Nu senast, skildrat i inledningsscenen, gick en dödskallemaskklädd tonåring loss i en shoppinggalleria. En tragedi som river upp rötterna till en förbannelse med kopplingar till 1600-talets häxprocesser.