Netflixserien som ska bli nya Game of thrones

Med ”Game of thrones” visade HBO att fantasy kan bli mainstream. Nu tar Netflix upp kampen när populära dataspelen och böckerna ”The witcher” blir tv-serie. Men kan den kåta massmördaren Geralt bli en ny Jon Snow? SvD:s Henning Eklund har gått till botten med böckerna för att hitta svaret.

Våldet, sexet, språket och fantasyn. Netflix hade inte kunnat välja en mer Game of thrones-lik historia för att fylla tomrummet efter succéserien. Med rykten om en hög budget, värvningen av en av nyckelpersonerna bakom Game of thrones och en trailer som fått 17 miljoner visningar på mindre än två veckor pekar mycket på att The witcher kan axla manteln.