Netflix satsar på eget knark

Marijuana är Netflix senaste satsning. Arkivbild. Foto: Ricardo Arduengo/AP/TT

De har gett succéserier som "House of cards" och "Stranger things" till sina tittare – och nu vill Netflix stimulera publiken ytterligare. Som ett pr-jippo lanserar Netflix flera olika sorter av sin egen cannabis, skriver The Guardian.

"Varje sort är odlad med specifika serier i åtanke, utformade för att komplettera deras ton", förklarar tv-jätten i ett pressmeddelande.

Bland varianterna finns till exempel "Poussey riot", som är döpt efter en rollfigur i serien "Orange is the new black" och "Banana stand kush", som anspelar på den otursdrabbade banankiosken i "Arrested development".

Annons X

Men någon vidare distribution av Netflix-knarket blir det inte. Det säljs bara av en licensierad butik för medicinsk marijuana i Los Angeles i helgen.