Helt utan förvarning damp den nya "Cloverfield"-filmen ned på Netflix servrar natten till måndag. Men sannolikt lär den vågade lanseringen bli mer ihågkommen än själva filmen. Netflix har arbetat på liknande sätt tidigare, bland annat då man släppte den första säsongen av den säregna dramaserien "The OA" utan att ha annonserat det i förväg (en andra säsong av "The OA" är under inspelning).

"Lost"- och "Star wars"-regissören JJ Abrams har producerat alla tre "Cloverfield"-filmer och hans känsla för hemlighetsmakeri och förhandshajp vilar tungt över samtliga projekt. Den första filmen föregicks av en mystisk, namnlös trailer och en välregisserad kampanj med olika webbsidor som fyllde sitt syfte: filmen kostade 25 miljoner dollar att göra och spelade in 170,8 miljoner dollar, en enorm succé.